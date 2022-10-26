美國的一名豪華轎車司機和一名整骨醫生是參與貿易的私人軍火商之一，在戰爭期間向烏克蘭出口了價值約3億美元（近900億台幣）的武器，自俄羅斯於2月開始入侵基輔以來，拜登政府悄悄加快了對基輔的私人武器銷售，將長達數週的審批流程縮短至幾個小時。

綜合《紐約時報》（NYT）和英國《電訊報》（The Telegraph）專題報導，自去年12月莫斯科開始在烏克蘭邊境增兵以來，45歲的豪車司機保加利雅的茲拉特夫（Martin Zlatev）和46歲的整骨醫生吉耶夫斯基（Heather Gjorgjievski）博士都進入了這利潤豐厚的行業。

根據《紐約時報》看到的記錄，總部位於密蘇里州聖路易斯附近的商業夥伴提出向烏克蘭提供價值約3000萬美元（近9億新台幣）的火箭彈、榴彈發射器和彈藥。從茲拉特夫致烏克蘭國防部的一封信中可以看到，其中概述了一項通過BMI US LLC這間公司出售美國、保加利亞和波士尼亞武器的計劃。「一般來說，這個程序需要60天的。茲拉特夫接受採訪時寫道，我們在7天內就獲得了批准。公司的律師理拉西（Richard el-Rassy）也向媒體報證實，該公司旨在「促進美國與盟國進行潛在的國防貿易和交易」。

"Since the Russian invasion in February, the Biden administration has quietly fast-tracked hundreds of millions of dollars’ worth of private arms sales to Ukraine, slashing a weekslong approval process to a matter of hours."https://t.co/WMz8booHi5 — Verena Hölzl (@verenahoelzl) October 19, 2022

他說，美國國務院已批准該公司提出促成交易的請求。除了美國生產的子彈外，該交易還涉及從保加利亞和波士尼亞提供武器，這2個國家禁止向烏克蘭出口武器。 據《紐約時報》報導，這項交易原本已進入最後階段，但當媒體發現它是依靠偽造文件來逃避外國出口法時，這項交易遂遭喊卡。

該交易提議烏克蘭政府在BMI公司的賬戶中匯入約2500萬美元（近7.5億新台幣），以換取從波斯尼亞、保加利亞和波蘭運往烏克蘭邊境的武器。

這項交際涉及向2國偽造文書，文件中承諾這些武器是用於波蘭的。BMI宣佈武器銷售真正目的地是「美國國務院」。不過，國務院拒絕就此類做法是否違反美國法律向《紐約時報》發表評論。烏克蘭國防部發言人也拒絕平論BMI有關的協議。

官方數據顯示，僅在今年前4個月，華盛頓就像烏克蘭授權了超過3億美元的私人交易。相比之下，2021 財年全年對烏克蘭的私人軍售銷售額不到1500萬美元（近4.5億新台幣），相差了20倍。

拜登政府鼓勵私人交易，這些交易相較五角大廈作業起來更具彈性。事軍火交易可以獲得巨額佣金。據報導稱，茲拉特生和吉耶夫斯基博士將獲得超過200萬美元（近6000萬新台幣）的佣金。