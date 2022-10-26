新冠肺炎大流行後，民眾開始使用酒精或漂白水消毒環境，新竹馬偕醫院胸腔外科主任陳百璽表示，一名50歲男子一天比一天喘，還不停咳嗽，照X光發現兩側肺部呈現泛白，原來他每天都會用未稀釋的漂白水打掃家裡，加上未保持環境通風下，長期吸入漂白水揮發的有害氣體氯氣，導致他住院兩周才得以返家。

陳百璽近日於談話性節目《健康好生活》指出，男子到他的門診就醫，講話愈來愈喘，還一直反覆咳嗽，照X光後發現肺部兩側泛白，陳百璽說，通常肺部泛白是某種程度發炎造成，但男子沒有發燒問題，做PCR採檢也是陰性，因此排除感染和確診的可能性。

陳百璽詢問男子的生活習慣，才知道男子非常注重防疫，在家裡都是用未稀釋的漂白水清掃，再加上沒有保持室內通風，造成他不斷吸收漂白水揮發出的氯氣，而漂白水的氯氣對人體有害，氯氣濃度高，會導致化學性肺炎，兩側肺臟就會呈現泛白。

陳百璽說，所幸男子及早就醫，讓肺部發炎的情況沒有太嚴重，用藥物治療住院兩周，已恢復健康返家，陳百璽提醒，漂白水一定要稀釋，並在通風的環境下使用。