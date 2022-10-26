開發金(2883)股價呈破底翻，股價在昨天重新站回5日線，今天挑戰10日線反壓。在籌碼面，外資昨天買超開發金逾1.7萬張，列名買超第二名，僅次於聯電。

本周開發金旗下凱基銀再拿下新和能源新台幣56.4億元聯貸案，凱基銀行長期關注綠能產業發展，自2018年起主導綠能聯貸金額已逾新台幣500億元，近年來除了持續參與太陽能電站聯貸案外，亦積極統籌漁電共生聯貸案，繼2021年8月統籌主辦志光能源新台幣57億元地面型漁電共生聯貸案，以及2022年3月統籌主辦新台幣82億元的南旭新日泰地面型漁電共生聯貸案後，本案係今年完成的大型屋頂型漁電共生聯貸案。未來將持續深耕並協助相關優質業者取得融資。

新和能源聯貸案授信期限共15年，總額度新台幣56.4億元，吸引10家銀行熱烈參與，並以超過1.5倍的額度認購結案，獲得金融業對綠色金融高度支持。

新和能源為國內知名三家壽險及一家國內規模最大的專業重電廠商與誠新國際共同投資，為國內大型且開發成熟的屋頂型漁電共生案場，此次漁電共生聯貸案，凱基銀行再次展現財務專業服務能力，及積極實踐永續金融之行動力，並與台北富邦銀行共同擔任統籌主辦行，同時包括王道銀行、兆豐銀行、農業金庫、台中銀行、高雄銀行、安泰銀行、聯邦銀行、板信銀行參與，募集期間響應熱烈。該案完工商業運轉後，每年將生產約1.6億度電，創造約8萬噸的減碳效益。