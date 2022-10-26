大陸20大日前才剛落幕，新一屆中央政治局常委7人名單出爐，名嘴汪浩、產經新聞台北支局長矢板明夫紛紛針對兩岸關係發表看法，但國民黨台北市議員候選人楊植斗認為，一旦兩岸真的開戰，這些「外國人」就會搭上撤僑班機，到安全的地方繼續寫臉書、拍影片，鼓勵台灣年輕人拿起掃把，與大陸拚到最後一兵一卒。

楊植斗今（26）日在臉書表示，身為英國人的汪浩說「台灣要丟掉幻想，準備打仗」，日本人矢板明夫也稱「中國是狼、台灣是羊，狼吃羊是狼的天性，羊要跟『獵人』搞好關係」，但他無奈地說，原以為光復後台灣可以做自己的主人，沒想到政府不爭氣，無力為兩岸塑造和平的環境，還得被這些外國人指指點點，替兩岸下指導棋。

「避戰謀和，外國人反對什麼？」楊植斗指出，面對兩岸關係逐漸緊張的情勢，前總統馬英九拋出「避戰謀和」的主張，卻有「境外勢力」大聲反對，但若有一天兩岸真的爆發戰爭，「可想而知，汪浩及矢板明夫將搭上撤僑的班機，在安全的地方繼續寫臉書丶拍影片，鼓勵台灣的年輕人拿起掃把，跟大陸拚到最後一兵一卒」。

楊植斗無奈地說，兩岸煞車若踩不住，有生之年恐怕真的會看到這片土地被戰火蔓延，「這些境外勢力掌握主流的媒體，頻頻向對岸叫戰，將台灣變成下一個烏克蘭，實在令人憂心」。