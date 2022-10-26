弘光文創、餐旅系學生，用在地食材創新料理行銷外埔農特產。（弘光科大提供）

弘光文創、餐旅系學生，用在地食材創新料理行銷外埔農特產。（弘光科大提供）

「吃在地、食當季！」弘光科技大學文化創意產業系落實大學社會責任，長期在外埔社區協助社區環境營造、文創商品及遊程規畫等，最近與餐旅管理系跨域合作，一起參加六分社區產業行銷推廣計畫，餐旅系學生利用在地盛產的食材，烹調出一整套美食佳餚，讓更多人認識外埔在地社區風情及特產。

文創系副主任吳振廷說，系上在三年多前開始進駐外埔地區，老師帶著學生一起進行農村再改造設計，營造全新的地方風情。利用地方輔導團隊構思「風土餐桌」行動；由系上助理教授賴可謙盤點外埔食材及活動企畫，結合餐旅系師生專業共同推動食農教育，透過美味料理介紹當地人文特色。

吳振廷指出，六分社區早就計畫要辦理活動，希望結合學生創意與巧思，與餐旅系跨域結合，由主任吳胤瑱帶著西餐廚藝社等五個社團學生，運用在地食材設計一套餐點；包含前菜、主菜、點心、調酒，在外埔農藝傳坊熱鬧發表，每一種佳餚至少準備80份提供試吃，現場吸引近500名遊客品嚐。

吳胤瑱說，使用在地食材，惜食不浪費是目前養成廚師很重要的一環，系上長期推動食農教育，教導學生愛惜食材；透過外埔區六分社區產業行銷推廣計畫，讓學生充份了解外埔在地的食材後，親自向業者購買食材再設計菜單，多了一次學習的機會。

餐旅系學生利用百香果、火龍果、小里肌肉、香腸設計出前菜；主菜用在地飛天豬品牌豬肉，搭配芋泥球、百香果蜂蜜醬汁、檸檬奶油醬汁，烹煮飛天豬戰斧豬排；飲料用外埔小農種植稻米製作而成的米苔目，用擠奶油方式擠到容器中，同時結合當地生產的火龍果與金黃色的百香果調製；麵包用當地盛產的葡萄酒烘焙紅酒百香果歐式麵包；另外，還加入丁香、肉桂及柳橙的熱紅酒。

學生除設計製作美味佳餚，還負責講解說菜，解說每道佳餚、飲品使用到的在地食材有那些，民眾試吃後讚不絕口。陳姓民眾說，經常吃到的豬肉，但在學生巧思變化下，搭配外埔火龍果、百香果，用不同的烹調方式料理，讓風味更加提升；張姓民眾指出，學生製作的佳餚，色、香、味俱全，「沒想到用外埔當地食材，可以煮出那麼好吃的餐點。」

餐旅學生王明威指出，參加活動學習把在地食材發揮到最大的效用，同時研發新口味的菜單。他們利用西式舒肥的方式烹煮豬肉，創新的手法征服民眾味蕾，原本製作80份的試吃品，沒想到一下子就被搶光，馬上臨機應變更改擺盤份量，希望讓更多人品嘗到當地食材的美味。

吳振廷強調，透過活動讓學生學習融入當地的慶典活動，學習更多服務設計，並開拓不同視野，把地方資源、食材、慶典、發展脈絡全都結合在一起，導入食農教育概念，讓學生有一個嶄新的學習機會，10月30日將協助外埔永豐社區做市集活動，持續推廣食農教育，歡迎民眾前往參加。