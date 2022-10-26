萬聖節的各大活動就在本周末舉行，趁著疫情後的第一個大派對節日，民眾也終於可以狂歡慶祝，百貨也分別推出了，一系列活動與打卡拍照景點，讓大人小孩也能盡情玩樂，Global Mall今年在新北中和店就以無頭騎士大戰噴火龍為主題，還加推扣500點並加價99元即可兌換趣味南瓜裝飾。而桃園A19店則於廣場上設置5公尺高的巨型南瓜吸引民眾拍照之餘，全台八店也推出包括討糖萬聖遊行、吸血鬼討糖袋DIY、萬聖甜點手作及南瓜主題輕黏土等活動，還有多款萬聖應景點美食及限定商品，與民眾一起過個好玩有趣萬聖節。

Global Mall新北中和店今年萬聖節以無頭騎士大戰噴火龍為主題，還有最萌搗蛋鬼化身恐怖骷髏王、神秘無頭騎士或是兇猛的恐龍，讓民眾感受滿滿的萬聖節氣氛。（Global Mall提供）

Global Mall也同時推出國外旅遊景點打卡佈置，位於機捷沿線的Global Mall桃園A8、A19搶先推環遊世界主題打卡點，桃園A19設有自由女神及熱鬧紐約街頭打卡點，還有霓虹璀璨的拉斯維加斯不夜城，桃園A8則有受歡迎的日本鳥居、櫻花與富士山相映的經典景色，讓人秒置身日本暢遊，而機捷三店即日起至11月2日還聯合推出「食在好運」活動，憑指定餐飲單筆消費滿250元發票，即抽Switch、頸部、眼部按摩器或是滑雪體驗券、電影票等。

機捷沿線的Global Mall桃園A8、A19搶先推環遊世界主題打卡點。（Global Mall提供）

還有31日前第二波周年慶倒數，首度一次推「低中高門檻大放送」會員使用GMpay綁定Global Mall聯名卡消費滿2000元送200元電子商品禮券、指定櫃位滿5000最高送1000元、家電及健康器材指定品牌單筆滿10,000元最高送700元電子商品禮券，回饋最高上看20%，而「周年慶大樂透」不僅有扣iMall點數30點享三重好康，包括張張有獎抽購物金、電動機車等，第二重為泰國7日旅遊券、住宿券抽獎，最後將再抽出特斯拉Tesla Model 3，第二波新北中和再加碼推單筆消費500元抽OSIM沙發小天后，環球Online則推線上下單抽iPhone14。