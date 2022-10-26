「慢性疲勞症候群」的定義是非常嚴謹的，在診斷標準上，必須先具備持續達6個月以上的不明原因疲勞感，無法因休息而緩解，並且要排除掉所有可能造成疲勞的疾病，例如肝炎。

●40、50歲年齡層較多慢性疲勞症候群在各年齡層都可能出現，但大致上以40、50歲的病人較多，且女性遠多於男性。慢性疲勞症候群的成因，現在傾向於「不只是心理因素」，包括基因、感染、免疫系統、內分泌系統都可能相關，再經由壓力誘發，就可能導致慢性疲勞症候群。

●自我檢測有無慢性疲勞

在疲勞症狀的期間，若同時具備下列4種或4種以上之情況，就要考慮是否有「慢性疲勞症候群」：

1. 記憶力或注意力缺損。

2. 勞動後極度疲憊（超過24小時未改善）。

3. 睡眠仍無法改善疲勞。

4. 肌肉酸痛。

5. 非發炎性之多發關節痛。

6. 與以往不同型態或嚴重度之頭痛。

7. 重複發生的喉嚨痛。

8. 頸部或腋下淋巴結腫痛。

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