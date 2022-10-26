香港女星陳瀅擁有甜美外型與凹凸有致的好身材，加上絕佳的穿著品味，讓她受到大批粉絲的喜愛，被封為「宅男女神」，而過去曾與賭王4房長子何猷亨交往的她，雖最後戀情告吹無緣進入豪門世家，但她卻因此知名度大開，近幾年更積極朝向影視圈發展。本月25日陳瀅也現身出席新戲的宣傳活動，而穿搭方式一向不踩雷的她，卻被媒體意外拍到疑似走光的畫面，讓她意外引發熱議。

由陳瀅、劉佩玥及陳曉華領銜主演的TVB無綫台台慶劇《美麗戰場》，在昨日舉辦宣傳記者會，演員們因此齊聚一堂，而陳瀅以一身淺粉色的深V細肩帶洋裝現身時，也立即吸引全場的目光。她除了以上半身的馬甲造型大方展現豐滿上圍曲線外，下半身裙擺側面高衩的性感設計，更使她白皙腿根一覽無遺，十分吸睛。

不過，根據香港媒體《星島網》的報導，陳瀅當天的整體造型雖甜美、性感，但她的裙擺疑似太過高衩，使她一抬腳準備上台時，意外被台下的媒體捕捉到疑似走光的畫面，陳瀅發現後也尷尬的調整裙擺，微笑帶過這段插曲；照片曝光後也立即在網路上掀起熱烈討論。

事實上，經常透過社群媒體與粉絲互動的陳瀅，經常在IG上分享火辣的造型穿搭及工作點滴，日前她受邀前往巴黎時裝周時，也曾穿上一件透視造型洋裝，大方露出內搭黑BRA及火辣小蠻腰，同樣吸引大批網友熱議。