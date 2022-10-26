周二美股再度大漲，疲軟的經濟數據意味著聯準會的激進政策正在發揮作用，而指標公債殖利率走跌，則為這一波股市升勢增添火力。

由大型股領軍，美股三大指數連漲第三個交易日，道瓊指數創下6周來收盤新高，標普500指數創下9月19日以來新高，與10月12日創下的收盤低點相比已反彈約8%，以科技股為主的那斯達克指數大漲2.25%，費城半導體指數勁揚2.26%，台積電ADR小跌0.24%。

惟微軟和Alphabet公布的季報意外疲弱，盤後股價大跌約7%，帶動標普500 emini期貨下挫近1%，意味著操盤手預期周三美股恐將開盤大跌。目前那斯達克100指數期貨下挫2.3%。

投資人預期聯準會可能開始放緩這場抗通膨之戰，美國10年期指標公債殖利率持續回落。

業績報告加上悲觀的財測通常是市場的利空消息，但現在則意味著聯準會一連串升息的效果開始顯現，使該央行可能在11月會議過後縮小升息幅度的預期升高。

周二發布的數據顯示美國房價漲勢放緩和消費者信心惡化，這種經濟疲軟的跡象通常不利於風險偏好，現在也成為了聯準會鷹派立場將減緩的證據。

根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，金融市場對於聯準會在一連數次升息75個基點之後，是否會在12月放緩至升息50個基點，兩方押注幾乎已經呈五五分。

第三季財報季正火力全開，標普500指數成份股已有129家企業發布財報，根據Refinitiv數據，其中74%的業績優於市場預期。這一次分析師將標準訂得很低，根據Refinitiv數據，目前分析師預估標普500指數成分股總獲利年增3.3%，低於本月初預估的年增4.5%。

★主要指數

道瓊指數漲337.12點或1.07%，收31,836.74點。

標普500指數漲61.77點或1.63%，收3,859.11點。

那斯達克指數漲246.50點或2.25%，收11,199.12點。

費城半導體指數漲53.14點或2.26%，收2,404.69點。

★消息

標普凱斯-席勒（S&P/Case-Shiller）8月全美20大城市房價指數年漲13.08%，較7月份的年漲16.01%大幅回落，不如市場預期的年漲14%，並創下歷來最急劇的跌勢；與7月相比，全美20大城市房價指數下滑1.3%。8月全美房價指數亦從7月的年漲15.62%下滑至年漲12.99%。

美國經濟諮商局公布，10月消費者信心指數從9月份的107.8下滑至102.5，不如市場預期的105.9，並創下3個月新低，反映出消費者對通膨和經濟衰退的擔憂。

美國10年期指標公債殖利率尾盤下跌約15個基點，報4.087%，盤中一度大跌18個基點，報4.052%。2年期債息跌約3個基點，尾盤報4.473%。

美元指數一度大跌1.1%，報110.76，日圓曾上揚0.93%，最高觸及約147.53兌一美元。英國政局的不確定性消退，英鎊大漲1.96%，觸及1.1499美元。

紐約期油收漲0.87%，為每桶85.32美元，布蘭特期油漲0.28%，收在每桶93.52美元。

美國各交易所成交量總計為118.9億股，過去20日均量為115.7億股。