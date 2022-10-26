★分析

Cornerstone Wealth投資長Cliff Hodge表示，綜合來看，公債殖利率和主要指數的走勢顯示投資人加倍押注聯準會立場將趨於寬鬆的預測。周二公布的經濟數據給期盼聯準會改變升息路線的投資人帶來希望。

Voya Investment Management多資產策略及解決方案投資長Paul Zemsky在談到周二債券走勢和通膨數據時表示。這是一場巨大風暴過後的彩虹，經濟已經放緩得夠多，我們不必擔心聯準會升息會超出市場押注，「我認為我們終於到達了市場預期聯準會適當收緊政策的程度，如此一來，市場的不確定性就會下降，股市可能漲得更高。

美國銀行財富管理資本市場研究主管Bill Merz表示，關於聯準會升息已經出現隧道盡頭的微光，這樣的討論越來越多，但升至數十年高點的通膨是否斷然朝著聯準會的目標前進，還需要觀察一段時間。他並表示，美元升勢有所緩和且長債殖利率回落，這些因素結合在一起，為一些反彈提供了空間。

★類股

標普500指數11大類股僅能源股收黑，終場微跌0.05%。房地產股)漲3.94%，漲幅最大；其次為原物料股漲2.53%，通訊服務類股漲2.37%。此外，非必需消費類股漲2.34%，科技股漲1.93%，亦表現亮眼。

在中概股反彈帶動下，那斯達克金龍中國指數收漲4.55%，金融壹賬通大漲逾21%，蔚來汽車漲逾12%。

★重磅股

重量級科技股全漲，蘋果漲1.93%，亞馬遜漲0.65%，Alphabet漲1.91%，特斯拉漲5.29%，Meta漲6.01%，網飛漲3.03%。

道瓊指數成分股方面，Nike漲4.22%，美國運通漲3.81%，波音漲3.24%，表現最佳。旅行家集團（Travelers）漲2.06%。

主要晶片股方面，輝達大漲5.25%，超微漲4.72%，應用材料漲3.05%，恩智浦漲2.62%，高通漲2.40%，英特爾漲0.85%，德州儀器漲0.32%，美光跌0.66%。

★焦點股

微軟收漲1.38%，報250.66美元，盤後一度跌約7%。該軟體巨頭第一財季（截至9月底）營收年增11%，為501.2億美元，優於市場預期的496.1億美元，經調整後每股盈餘為2.35美元，亦優於市場預期的2.3元，但雲端事業營收意外疲軟，且本季展望不甚樂觀。

Alphabet收漲1.91%，報104.48美元，盤後一度跌約7%。該谷歌母公司第三季營收年增6%，為690.9億美元，不如市場預期的705.8億美元，並創下2013年以來最疲弱的增長。經調整後每股盈餘1.06美元，亦低於市場預期的1.25美元。

羅技大漲11.03%，收在50.64美元，該電腦周邊設備製造商正面臨後疫情時代需求由盛轉衰的挑戰，並在7月下修全年財測，但這次維持全年展望不變。

全錄（Xerox）股價重挫14.05%，收在13.68美元。該印表機大廠上季財報不如預期並下修全年營收預測。執行長Steve Bandrowczak表示，通膨居高不下和供應鏈持持吃緊，使公司獲利能力面臨挑戰。

可口可樂公司在該公司上調收入和利潤預測後上漲 2.4% ，在價格上漲的情況下依靠穩定的需求。

通用汽車收漲3.6%，該公司上季業績遠超出市場預期，並維持全年展望不變。

★台股ADR

台股ADR僅台積電收黑。

台積電ADR跌0.24%，收61.14美元，換算台股價格為395.2元。

聯電ADR漲0.97%，收6.22美元，換算台股價格為40.2元。

日月光ADR漲1.76%，收5.21美元，換算台股價格為84.19元。

中華電信ADR漲1.88%，收33.67美元，換算台股價格為108.82元。