仲琦(2419)累計前三季EPS為1.09元，第四季預期在料況持續紓解及新產品陸續量產出貨的帶動下，營運審慎樂觀，董事長黃文芳表示，目前客戶訂單穩定，客戶仍然下長單，除北美主力市場外，也在拉丁美洲，歐洲和亞太區也持續開發新客戶。

仲琦第三季合併營收為31.63億元，年增46%；歸屬母公司稅後淨利1.08億元。累計前三季合併營收為86.43億元，年增18.01%；歸屬母公司稅後淨利3.5億元，EPS為1.09元。

董事長黃文芳表示，目前客戶仍然下長單，需求仍然穩定，且得力於新區域拓展狀況良好，除了在原本的主力北美地區市場持續穩定成長，同時在拉丁美洲，歐洲和亞太區也持續開發新客戶，並開始導入網路延伸器(Extender)產品，DOCSIS 3.1纜線路由器搭載Wi-Fi 6的新產品。同時開始推廣光纖(PON)接取設備，擴大市場與產品的涵蓋廣度與深度。

而仲琦子公司互動國際(6486)，也受惠國內各大業者持續加速5G基礎建置及提高基地台覆蓋率，第四季原是系統整合商(SI)的傳統旺季，加上多項大型專案將於第四季完成驗收，亦可同步溢注業績看俏，持續力拚成長動能。

展望未來，仲琦隨著整體策略布局發展與新產品導入，2022年前三季業績較去年有顯著成長，主要動能來自於全球數位化浪潮與頻寬升級趨勢，以及歐美國家與新興市場網路通訊基礎建設加速布建，在區域市場方面，相較於去年第三季，南美成長90%，北美成長43%，歐洲成長36%，各區業績都有所成長，使得仲琦整體的發展更為均衡健康。預期在料況持續紓解及新產品陸續量產出貨的帶動下，對於今年第四季的營運審慎樂觀。

仲琦將在11月2日召開法人說明會，屆時將會對第四季、2023年營運做出更詳盡說明。