路透社報導，知情人士透露，美國億萬富豪馬斯克已通知承諾幫助他以440億美元收購推特公司（Twitter Inc）的共同投資者，說他打算於28日前完成收購這家社群媒體公司。

這名消息人士補充表示，包括紅杉資本（Sequoia Capital）、加密貨幣交易平台幣安（Binance）、卡達主權財富基金卡達投資局（Qatar Investment Authority）和其他股權投資者，已收到馬斯克（Elon Musk）的律師所發出融資承諾的必要文件。

這個舉動顯示馬斯克計劃遵守德拉瓦州法院法官設下的期限，於28日完成這筆交易。

根據彭博（Bloomberg News）報導，承諾為馬斯克收購推特提供資金的幾家銀行，已經完成最終債務融資協議，目前正在簽署必要文件。

報導指出，馬斯克是24日進行視訊電話會議時，向協助籌措資金的銀行允諾將完成交易。

推特拒絕發表評論，馬斯克的律師也並未立即對此事置評。

馬斯克將如期收購推特的消息一出，推特股價今天應聲大漲3%來到每股52.95美元，更接近馬斯克當初以每股54.20美元收購推特的報價。

馬斯克承諾為這次收購提供465億美元的股權及債券融資，包括成交成本與440億美元的收購標價。

包括摩根士丹利（Morgan Stanley）和美國銀行（Bank of America Corp）在內的幾間銀行承諾提供130億美元債務融資來支持這項交易。

包括甲骨文公司（Oracle Corp）共同創辦人艾里森（Larry Ellison）和沙烏地阿拉伯親王阿瓦里德（Alwaleed bin Talal）在內的股權投資者則將投入71億美元。