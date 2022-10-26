41歲陳姓癌友曾歷經鼻咽癌及慢性骨髓性白血病，但跑步對他來說就是一項醫治，助他成功戰勝病魔，甫完成第3場太平洋縱谷馬拉松半馬賽事的他，用行動力鼓勵其他病友，在結束治療後盡可能養成運動習慣，便會發現身體與內心都有改變。（花蓮門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

「跑步對我來說就是一項醫治！」花蓮門諾醫院癌症中心團隊得知有癌友要參加馬拉松賽事，便啟動陪跑訓練，不僅抽出下班時間和他一起暖身、練習，更共同參加賽事，盼能藉此鼓勵更多罹癌病患培養運動興趣，透過運動強化身體機能，為健康加分。

有全台最美賽道美譽的「太平洋縱谷馬拉松賽事」上周末熱鬧登場，來自全國上千名的跑友齊聚一堂，場面相當熱絡。門諾醫院癌症中心團隊聽聞有癌友要參加該場賽事，2個月前便啟動陪跑訓練，每周抽出2天的下班時間，與參賽癌友一起暖身，並和他們共同參賽，期盼藉此鼓勵更多癌友，「罹癌不是世界末日，有好的體力更能成功抗癌。

門諾醫院癌症中心組長高雅雯表示，與其說陪跑不如說是大家一起動動身體、彼此加油打氣，看見癌友們身體力行為健康努力，內心除替他感到開心，也期盼藉由他的力量，讓更多癌友重拾人生自信。

完成第3場太平洋縱谷馬拉松半馬賽事的41歲陳姓癌友曾歷經鼻咽癌及慢性骨髓性白血病，跑步對他來說就是一項醫治，讓他成功戰勝病魔，他也用行動力鼓勵其他病友，只要有信心，沒有過不去的坎，「我做到了，相信你也做得到」。

陳先生笑說，除了相信醫療，更要相信自己並保持樂觀正向的心，然而運動是非常好的一項選擇，不僅能鍛鍊身體、訓練體力，過程更是一種壓力的釋放，每流下一滴汗水，累積於心中的壓力就少一分，他也鼓勵癌友在結束治療後盡可能養成運動習慣，慢慢的便會發現身體與內心都有了改變。

門諾醫院癌症中心表示，癌症治療隨醫療進展有許多方式，如手術、化療、放射線治療、電療、標靶治療等，但這些治療方式多少都會對身體產生不同影響，甚至帶來各種疼痛，運動不僅能降低癌症治療前後的不適，對於內心的焦慮、憂鬱及身體的疲憊感皆能獲得釋放與緩解，提高生活品質。

門諾醫院癌症中心鼓勵癌友培養運動的興趣，不定期的舉辦瑜珈、爬山、律動等課程，讓癌友動起來，同時也建議可依照自己身體狀況制定運動計畫，或與主治醫師討論可行的運動處方，透過運動強化身體機能，為自己的健康加分。