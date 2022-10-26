一名女網友與遠距離交往的男友每個周末都會見面，她日前發現男友體力變差，嘿咻時太快結束，她先婉轉地問對方身體變差嗎，男友說他一個禮拜練3天，跟巨石強森一樣壯，她則開玩笑繼續說「那怎麼兩次做起來你都這麼快，你是要去趕車嗎？」沒想到男友馬上翻臉睡覺，隔天直接離開還把她封鎖。

該女網友在Dcard發文，她與男友在交友軟體上認識，是遠距離戀愛，都是周末時找對方約會，某次輪到男友來找她，當晚在嘿咻時，她發現男友怪怪的，體力變比較差，跟之前比起來有點太快結束，她事後委婉地問對方最近是不是身體不好，對方說「開玩笑我跟ROCK（巨石強森）一樣壯欸，我一個禮拜都練三天」。

該女網友之後說「那怎麼兩次做起來你都這麼快，你是要去趕車嗎？」男友後來就不出聲音直接睡了，等到她醒來時發現男友不見了，對方只傳訊息說「你說話很沒分寸，你自己好好檢討」並直接封鎖她，稱等到心情平復會再與她聯絡，她則傻眼說男友平時也會說她屁股很垂，她也忍下沒說什麼。

該女網友說稱男友體力差只是玩笑話，但對於男友暴怒甚至失聯，她感到傻眼且不滿；其他網友留言「妳的玩笑話，或許對他來說就是一種批評方式，所以他才會反應那麼大，妳都會不舒服了，那他當然也會」、「這種沒有能力自己自尊心又高到爆炸的還是不要比較好」、「EQ好低」。