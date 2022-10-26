業者高毓濡澄清，員工訓練有素不會浮報金額，也歡迎投訴客人再回到台東釐清事實。（蔡旻妤攝）

業者高毓濡澄清調出當天消費紀錄。（蔡旻妤攝）

有外地客到台東1家酒吧小酌，指控店家結帳時刻意浮報金額，明明已經結帳，出了店門卻被酒吧服務人員追出來說沒轉帳，讓這名外地客事後氣憤上網發文。業者高毓濡澄清，經調閱監視器發現沒有這樣的事情，疑似是客人酒醉斷片，也歡迎該名客人再來台東玩。

高毓濡調出當天結帳單，金額是2640元，並非遭指控的3900元。她說今天才獲知自家店上了爆料公社，當天由員工在店內服務，23日台東有大型音樂活動，客人可能是從音樂活動後續攤來到店內，疑似喝多記錯金額，使用電子支付轉帳不成、才改以現金結帳。

高毓濡說明，調閱監視器發現員工追出門，是想歸還顧客忘記帶走的外套，並不是為了帳務問題，且員工也並未追上該名顧客，外套事後由顧客友人前往取回，小店經營不易，雙方若有誤會可以澄清，也歡迎顧客再度來到店家。

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