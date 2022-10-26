美國商務部7日對中國祭出新一輪出口管制，阻止中國獲得建立晶片主導地位所需的大部分資源，一位前五角大廈官員發表文章指出，美國單邊行動變得越來越大膽，顯示美國政府的新冷戰目標是打壓中國技術崛起，而且將不惜一切代價。未來不僅在先進運算領域，在生物技術、製造和金融等被視為具有戰略意義的領域，可能都會有類似方案出台。

前五角大廈官員、現擔任卡內基國際和平基金會技術與國際事務項目高級研究員的貝特曼（Jon Bateman），在《外交政策》雜誌以《拜登現在全力除掉中國》為題撰文指出，美國總統拜登已經決心與中國經濟快速脫鈎，他透露，美國官員採取了不成比例的措施，並強迫其他人遵守。

貝特曼在文中表示，在過去川普政府執政時，美國對中國發動低級別的經濟戰，例如一連串關稅、出口管制、投資限制、簽證限制等等，但美國本月初宣布對中國的先進半導體技術出口限制，比之前的任何行動都更能反應出，美國是聚焦在廣泛而且根本的層面上打擊中國的能力，可見美國國內希望加速技術脫鈎的「限制主義者」已經占上風。

貝特曼認為，以上這種轉變，預示美國將採取更嚴厲的措施，不僅在先進運算領域，在其他比如生物技術、製造和金融等被視為具有戰略意義的領域，都會有類似方案出台，他直指美國現在的戰略目標比以往任何時候都更加清晰，就是要不惜一切代價阻止中國的技術崛起。

但貝特曼警告，美國的極端主義戰略也可能適得其反，恐傷害美國自身及其盟國，他鼓勵採取更加謹慎、漸進的做法。