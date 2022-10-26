早在1個月前 就已傳出查爾斯打算免除哈利和安德魯的國務顧問（Counsellor of State）職務

就在英國保守黨為換新黨魁忙得不可開交之際，鮮少有人注意到，上議院周一的議事日程表中，或許出現了英王查爾斯三世治下的第一項憲法改革案。

據《每日郵報》（Daily Mail）25日報導，內閣大臣和王室高層官員如今正在敲定計畫，以避免未來在查爾斯無法在國內執行某些憲法職責時，要由弟弟約克公爵安德魯和次子塞克斯公爵哈利代理。

這將是上議院首度討論，人遠在美國的哈利，還有因涉及性侵未成年少女醜聞案的安德魯既然已非王室工作成員，是否該繼續擔任能代查爾斯執行憲法職責的國務顧問（Counsellor of State）。

據悉早在女王伊莉莎白二世辭世前幾個月，就已經在考慮相關提案，並已獲得她同意。而可能在幾星期內，議會就會討論相關提案，屆時查爾斯就能提出替代人選，尤其是長公主安妮，還有威塞克斯伯爵愛德華等，好在他出國時，代為執行例行的憲法職責。

而周一上議院領袖杜立勤男爵（Lord True）的議會答覆顯示，改革可能即將展開。目前只要國王無法參與國事，如通過大多數任命和立法等，都可由兩位國務顧問代為執行。

按照1937和1953年的英國攝政法（Regency Acts）條文，如今除了王后外，王室繼承順位最前面的4名成年成員可以擔任國務顧問，其中包括威爾斯親王威廉、塞克斯公爵哈利、約克公爵安德魯和他的女兒碧翠絲（Beatrice）公主等。不過，在剔除哈利和安德魯後，查爾斯就能納入妹妺安妮和小弟愛德華。

由於查爾斯和王后卡蜜拉很可能不久就要出國，展開7年來英國君主的首次海外之旅，因此這項改革也有某種程度的緊迫性。