爬得越高摔得越重，晶片業風光經歷疫情期間的獲利高峰後，如今迎來低潮期，記憶體晶片大廠SK海力士表示，市場正面臨前所未有的困境，第三季獲利暴跌6成，大砍明年資本支出超過5成，SK海力士也再度警告智慧型手機與筆電出貨量下滑，供應將持續超過需求。

路透社報導，市場研調機構Refinitiv SmartEstimate數據，全球第二大記憶體晶片製造商SK海力士今年7至9月的獲利比去年同期下降4.2兆韓元至1.66兆韓元，低於預期的1.87兆韓元。

SK海力士透露，第三季用於設備與伺服器的DRAM晶片價格較第二季下滑2成，用於數據儲存產品的NAND Flash晶片價格暴跌超過2成。SK海力士慘澹的業績表現與美光、三星警告智慧型手與個人電腦市場放緩的看法相呼應。

南韓券商Daishin Securities分析師Min-bok Wi表示，由於記憶體晶片公司已經失去與客戶議價的能力，預期DRAM晶片將在本季再度走跌，客戶已經囤積不少晶片，且市場需求疲弱，難以消化庫存。

儘管當前景氣不佳，SK海力士仍認為隨著全球繼續投資大規模數據中心，以推動人工智慧、大數據及元宇宙產業的發展，從長遠來看，晶片需求還是相當大。周三SK海力士股價利空出盡，早盤一度上漲超過1.5%。