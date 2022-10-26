大甲警分局長吳燕山，會中特頒發警察娃娃及獎狀表揚績優志工，感謝志工熱心付出共同推動防疫工作，發揚志願服務精神。（警方提供）

大甲警分局感謝志工熱心付出共同推動防疫工作，發揚志願服務精神。（警方提供）

「給認真的人掌聲，就是為社會點燈！」大甲分局為推動警察志工服務，落實志工教育訓練，特於日前舉行志工成長(特殊)暨聯繫會報。會中分局長吳燕山特頒發警察娃娃及獎狀表揚績優志工，其中志工魏建民、陳素珠、高滿、吳秀幸為高齡志工，雖然年紀大仍積極參與警政志願服務；並感謝所有志工熱心付出，共同推動防疫工作，發揚志願服務精神。

警方指出，大甲分局舉行志工成長聯繫會報，會中還邀請大甲李綜合醫院復健科陳威志醫師，教授如何在飲食中減少醣類攝取，訂製適合自己的營養菜單；期許志工夥伴們吸收知識，讓身體變得更健康，減少疾病的發生。並透過交通和犯罪預防的宣導，有效協助維護治安，提升警察志工服務的效能和品質。

會中分局長吳燕山更贈送印有親自設計的大甲分局形象logo與台中市志願服務吉祥物「樂樂」圖案結合的馬克杯予現場與會志工，藉以凝聚志工夥伴的向心力並提升服務熱忱。目前大甲分局的志工人數有226人，期許透過這次活動，能廣納更多人才參與警政志願服務。