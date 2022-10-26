藝人比莉的34歲兒子周湯豪早年搭天后蔡依林MV出道，後來與蕭亞軒、拐拐等人傳過緋聞，近年最知名的緋聞女友是網紅「雀斑小姐」，但兩人戀情傳了六年無疾而終，近日周湯豪又被拍到3對3約會，在他身邊的女伴再度換人，是選秀節目出道的饒舌女星C.Holly，而過去周湯豪桃花不斷，傳聞都沒修成正果跟比莉沒點頭有關。

周湯豪等了12年最近終於要在小巨蛋開演唱會，一開賣就秒殺，還宣布要加場，之後他幽默表示：「哥現在要顧兩顆蛋！體力要更好才行啊！」並坦言受寵若驚，內心除了對粉絲的感謝，也很謝謝許多藝人朋友自行搶票力挺，至於感情生活，他更幽默引用新歌名說：「我在做愛的事情，就是沒做X。」

而周湯豪過去和雀斑小姐緋聞傳了6年，兩人戀情一度半公開，不僅穿情侶裝，還疑似曾在彼此的社群網站入鏡放閃，未料最近周湯豪被拍到身邊女伴換了人，據《鏡週刊》報導，近日直擊周湯疑似參加3對情侶的約會，而跟他配對的是24歲在節目《菱格世代DD52》出道的C.Holly，6人後來一起回到周湯豪工作室，接著其中兩對情侶離開，僅剩C.Holly跟周湯豪共處了數小時。

雀斑小姐過去和周湯豪緋聞傳了6年無疾而終。（圖／翻攝自mizfreckle IG）

報導指出，外型帥氣的周湯豪女人緣不差，但始終沒讓老媽比莉點頭認同，疑是戀情受阻主因，而周湯豪2016年接受本報專訪時，也坦言媽媽管很寬，希望未來媳婦漂亮、乖、要身材有身材，像是希望找個漂亮仙女當媳婦，讓周湯豪無奈說：「誰不想要啊！她要求真的太高」。至於如今和C.Holly傳出緋聞獨處8小時，周湯豪回應那裡只是工作室，平時會借給朋友使用工作、錄音，謝謝外界關心。