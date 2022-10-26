歐洲股市周二收漲，為連續第二天收高；此前一系列優於預期的企業財報，抵銷了市場對快速升息和歐元區經濟衰退的擔憂。

周二歐洲Stoxx 600指數收漲5.77點或1.44%，為407.61點。房地產股、科技股和金融股領漲。

桑納克(Rishi Sunak)確定成為首相，英鎊走強，拉低了英股小跌0.01%。

瑞銀大漲7.7%，報16.3瑞士法朗，推進了金融股上揚；由於新的資金流入，該行公布上季獲利優於預期。

思愛普大漲6.5%，報97.25歐元；該企業軟體公司公布第三季營收成長高於預期。

羅技重申了全年財測，股價大漲12.5%，報51.2瑞士法朗。

寶盛(Julius Baer)股市策略師Leonardo Pellandini說；「重點是在於第四季和2023年每股盈餘的前景展望，儘管我們認為每股盈餘仍處在樂觀水準，但隨著公司財報的公佈，可能進一步下調」。「有鑑於整體經濟動能即將放緩，目前我們重申防禦性姿態」。

根據Refinitiv IBES數據，預計歐企第三季獲利為年增31.3%。而迄今已公布h財報的65家Stoxx 600指數成分股中，有55.4%的企業，其獲利高於預期；在正常情況下，有53%優於預期。

最新一份報導暗示，聯準會可能放慢升息腳步；同時也推升了市場對歐洲央行的期望。

歐元區公債殖利率下跌，刺激科技股上漲。

液化空氣(Air Liquide)上漲6.7%，報132.5歐元；該法國工業天然氣公司公布上季銷售超過市場預期。

愛迪達跌3.2%，報100.5歐元；由於出現反猶太主義和仇恨言論，該體育用品商宣布中止與美國嘻哈歌手肯爺(Kanye West)的合作關係。此外，摩根士丹利也將其股票評級降至減持。