威盛(2388)宣布，將於今(26)日於日本東京幕張展覽中心舉行的Japan IT Week Autumn 2022上，正式推出搭載聯發科(2454)Genio 1200 SoC(系統單晶片)的威盛SOM-9X12模組。

威盛SOM-9X12和搭配的威盛VAB-912載板，可支援MIPI CSI雙攝影鏡頭和MIPI DSI雙顯示器，支援Wi-Fi 6、藍牙5.2、千兆乙太網和可選的4G LTE，提供豐富的擴充I/O和高速連接選項，以促進為工業、商業和消費者案例開發創新的邊緣人工智能系統和設備。

威盛全球行銷副總Richard Brown表示，威盛SOM-9X12模組提供了加速下一代AIoT設備從概念驗證到量產過渡所需的性能、靈活性和可靠性，不僅如此，憑藉威盛SOM-9X12豐富的攝影鏡頭、顯示螢幕和無線連接功能，此強大且可擴充的平台使客戶能夠充分利用高潛力邊緣人工智慧市場的新興機會。

威盛SOM-9X12專為先進處理、電腦視覺和多媒體功能的先進邊緣AI系統和設備而設計。

威盛今年來積極發展嵌入式領域，觸角延伸到智慧交通、AI以及教育等領域，隨著全球AI產業規模持續擴大，威盛商機成長空間可期，嵌入式領域將成為其在傳統晶片領域之外的另一隻腳。