王道銀行教育基金會長期支持藝術文化教育，董事長駱錦明以個人名義與王道銀行教育基金會共同捐助促成「太平國小博物館建置與營運專案」，25日於台北市太平國小正式啟動。太平國小博物館除了將常設展出校友黃土水雕刻家名作《少女》胸像，也將成為臺灣第一座「聽得見校園讀書聲」、「聞得見田園稻穗香」、「看得見大稻埕歷史」的校園生態博物館，連結學校及社區，並與北師美術館、臺北市立美術館等博物館專業機構結盟，邁向永續經營。

「太平國小博物館建置與營運專案」係由太平國小第九屆校友、王道銀行教育基金會董事長駱錦明率先捐助，並號召同為校友的斐儷珠寶董事長陳君毅以及信源企業總裁許義榮贊助支持。此專案在國家文化藝術基金會董事長林曼麗的主導與牽線下，邀請到田中央工作群的國家文藝獎得主黃聲遠建築師負責博物館空間設計，期盼能將太平國小的田園景象融入博物館建置。此專案結合了跨時代師生校友與各領域專家的努力，將百年《少女》胸像就地保存於母校，更讓黃土水雕刻家心繫臺灣藝術啟蒙的精神得以延續，別具意義。

太平國小博物館專案啟動記者會由專案主持人暨國藝會董事長林曼麗主持，並由王道銀行教育基金會董事長駱錦明擔任捐贈代表、臺北市長柯文哲擔任受贈代表。王道銀行教育基金會董事長駱錦明表示，當初受邀回母校參觀校史室時，對太平國小校友會用心且完整地保存學校文物充滿感謝之情，太平國小博物館不只是保存珍貴的《少女》胸像，更希望讓所有民眾都有機會可以看到台灣在地的藝術品，將藝術、學校和社區結合在一起，創造太平國小博物館的永續經營。