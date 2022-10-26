愛到卡慘死！一名男網友不忍看到朋友被渣夫糟蹋，上網將她的悲慘遭遇說出來，指出這位女性朋友結婚多年一直努力維持一個家，但渣夫卻帶小三回家裡，連朋友求他「不要在家發生關係」，都被渣夫威脅「那我們搬出去住」，正宮因為不想失去老公只能接受，天天以淚洗面。

一名男網友日前在臉書「爆廢公社」表示，這位女性朋友結婚多年，一直都盡好妻子的本分，把家打理得很好，但老公卻一天到晚在外面拈花惹草。日前這位渣夫勾搭上女下屬，趁對方男友出國時灌醉她硬上，再用一張哄女人的嘴臉讓女生願意跟他搞不倫，東窗事發後，小三被男友分手，渣夫還順勢把小三帶回家享齊人之福，正宮為了委曲求全，不得不答應，僅要求「不要在家發生關係」，但慘被渣夫拒絕，威脅「那我們搬出去住」，正宮不想失去老公只能接受，只難過地天天哭。

夫帶小三回家，連妻子要求兩人不要在家發生關係也被丈夫拒絕，威脅要搬出去住。(翻攝自爆料公社)

原PO說，之後小三懷孕了，沒想到渣夫還有臉要對方找前男友接手小孩，因此小三看破這爛人分手，但扯的是，事情發展至今正宮還是不願意放生渣夫，只為了「不想要有一個破碎的婚姻」，讓原PO難以置信，上網求助網友要怎麼救這位傻朋友。

對此，其他網友們看了也覺得離譜，紛紛留言：「「當女生能不能不要這麼卑微？離開好嗎？」、「什麼年代了？竟然還有女人能夠忍受這樣的男人」、「你朋友也有問題，不放手還一直忍，自已不自愛，要怎麼救」。