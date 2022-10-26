台積電總裁魏哲家日前發出員工內部信函指出，隨著全球消費性電子正進行庫存去化，鼓勵員工多休假、充電後繼續出發。外界質疑台積電鼓勵休假其實是和企業訂單減少有關，經濟部長王美花表示，台積電的訂單很滿，休假對於舒緩員工壓力相當重要。

「護國神山」台積電日前透過內部信件鼓勵員工在疫後多休假，不少民眾立即想到2008年各產業大放無薪假，但也有不少人認為，公司在年底提醒員工休假很正常，不必過度解讀。

立法院經濟委員會今(26)日邀請農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花及環保署首長就「漁電共生」能源政策爭議並備質詢，以及審查2023年農委會中央政府總預算案。

王美花受訪表示，對於台積電鼓勵員工休假，昨天有和台積電特別了解，鼓勵休假其實是台積電和員工溝通的新模式，因為台積電員工越來越多，之前台積電訂單很多因此被追著跑加大班，因此公司在年底提醒員工應該休假不要忘記。

王美花說，由於半導體正逐漸從高峰期回到正常階段，因此台積電現在不需要超出100％的產能，設備也可以來做維修，休假對員工長期高壓下舒緩情緒是很重要的；至於台積電的業績和訂單，台積電的資訊很透明，訂單也都很滿，國人應該對台灣先進的高科技產業要有信心。