一名女網友在論壇分享，自己高中時不會保養打扮，整個人像個土包子，還遭男同學霸凌辱罵「妓女、婊子」；日前她參加同學會，該名霸凌男同學看見她變漂亮，便瘋狂搭訕追求她，沒想到對方被拒後竟惱羞成怒，女網友用一招反制對方。

一名女網友在論壇「Dcard」發文表示，她高中時因為不會穿搭和保養所以不起眼，在女生中就是一隻醜小鴨，經常為了考試熬夜導致膚況很差，衣服也像土包子，直到大學才學會打扮，也變得比較有自信。

霸凌男同學看見她變漂亮，便瘋狂搭訕追求她，沒想到對方被拒後竟惱羞成怒。(翻攝Dcard)

原PO上星期參加高中同學會，碰到了以前一直叫她「妓女、婊子、賤貨」的男同學，該男一開始沒有認出她前來搭訕，發現便開始窮追猛打，「一直想製造身體接觸的機會，看到他一直貼過來真的有夠噁心…」，事後該男不知道從哪要來她的IG，並私訊她「嗨，你變得好正，和高中完全不一樣」、「不要這麼冷淡嘛，大家都是朋友」。

原PO回嗆「你高中說過我什麼？妓女、婊子？」，該男竟瞎掰說只是玩笑話、幹嘛認真，原PO怒回「不要再聯絡我了」，該男還不斷打電話騷擾，直到原PO封鎖拉黑，對方竟惱羞成怒，翻臉大罵「被男人X很屌膩、死臭婊」等語。

事後原PO把兩人對話截圖傳到高中班群，該男不只被其他同學嘲笑，更私下求情拜託她收回，她再次將求情訊息截圖傳到班群，結果對方就退群了，「罵人的時候語氣有多囂張，道歉的時候就有多卑微，簡單兩個字：活該」。

貼文曝光後引發熱議。(翻攝Dcard)

文章曝光後引發熱議，網友們紛紛留言表示，「如果是我就告他，或是傳給他爸，或是發出來讓他社死」、「這傢伙好沒品超低級」、「不要理他，神經病，搞不好會再私下搞你」、「猴子牽到北京還是猴子，還是隻玻璃心的猴子」、「講話有夠沒水準的，不知道在腦羞什麼欸，真的可以告死他」、「不告一下賺外快嗎？以後薯條都可以加大」。