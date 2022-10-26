衛福部長薛瑞元（陳人齊攝）

民眾黨立委邱臣遠日前踢爆高端疫苗委託中資公司協助進行臨床試驗，質疑衛福部拒絕由中國代理的BNT疫苗，擁抱與中資合作的高端根本是雙標。衛福部長薛瑞元今天解釋，高端與該CRO公司（受託研究機構）簽約時，其母公司仍為美商，只是後來與中國公司合併，整個過程都經投審會認可，沒有不法。

薛瑞元表示，與高端合作的丘以思公司是一家在台灣登記有案的公司，其背景為港資，主要目的是協助國內醫療機構進行臨床試驗，除高端之外，臺大醫院多年來也有很多合作案是與這家公司合作。

薛瑞元指出，不論是港資、中資，在台灣投資都要由經濟部投審會審查，而截至目前經濟部投審會都沒有對丘以思公司表示任何意見，顯示為一家合法的港資分公司，至於丘以思的母公司股權變化，則不是衛福部所要關心的。

薛瑞元強調，衛福部關心的是整個臨床試驗過程中，高端與丘以思公司有無按照計畫進行，即符合藥品優良臨床試驗準則（Good Clinical Practice，GCP），例如臨床試驗所收到的資料有無安全保存好，而食藥署在去年6月完成查核後已確認無問題，於7月正式通過EUA。

對於邱臣遠批評的雙標一說，薛瑞元則指應該弄錯了，當時的BNT疫苗採購是德國母廠直接跟台灣議約，但卻有中介者想來申請輸入我國，至於高端僅是與有中資背景的CRO公司合作，兩者不能相提並論。

薛瑞元也說，如外界對丘以思公司的背景為中資有疑慮，可請食藥署再向高端進行GCP查核，確保受試國人的資安無虞，但是GCP查核並不涉及CRO公司背後的股權變化。