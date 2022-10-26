交易大限前大力補強的教士，最終以第5種子身分進入季後賽，更是跨過了拿下單季百勝的大都會及道奇，闖進了睽違22年的國聯冠軍賽，儘管無緣續寫驚奇打進世界大賽，不過根據大聯盟官網報導，教士總管普瑞勒（A.J. Preller）評估了今年重點交易選手，並表達了長留索托（Juan Soto）及海德（Josh Hader）的想法。

今年交易市場再次成為最大主角的教士，送出了許多自家農場優質好手，換取索托、貝爾（Josh Bell）、海德及祖瑞（Brandon Drury）等強力助手。日前普瑞勒對於本賽季做出總結，表示將以索托及海德作為基礎的建隊方向，「至少對這2人來說，球隊期待與他們長期合作，尤其是擁有索托的情況下，他應該是在隊上待上好幾年的那個傢伙。」

索托曾拒絕國民開出的4.4億美元合約，同樣的問題輪到了教士來煩惱，雖然索托始終不願對合約發表評論，不過國聯冠軍賽遭到費城人擊敗後，索托表示對於在教士打球感到非常自在，「自從我來到球隊後，無論是觀眾、隊友或是所有球團的人，他們讓我有家的感覺，即便一開始來到這裡就陷入困境，我在這裡仍然感到舒適許多。」

在教士內野人滿為患及小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）即將回歸的情況下，明年賽季結束後將成為自由球員的內野手貝爾、祖瑞，以及擁有球團選擇權的麥爾斯（Wil Myers）有沒有機會獲得續留，普瑞勒則沒有把話說死，「他們3個都有可能會留下，球團肯定會與他們的經紀人及本人交談，談論關於他們會去哪裡、他們在想什麼，我不會說一切是不可能的。」