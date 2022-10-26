澎湖查賄行動開出紅盤，澎湖地檢署日前接獲情資，指出澎湖縣第一選區(馬公市)呂姓縣議員候選人的樁腳，涉嫌以現金向選民買票，隨即指派檢察官吳巡龍指揮調查局澎湖縣調查站，以及馬公分局組成專案小組全力偵辦。經利用遠端監控、超長鏡頭攝影機等科技辦案設備蒐證數日後，於25 日上午持臺灣澎湖地方法院核發搜索票，對相關涉案樁腳及選民等5人進行搜索、約談及傳訊，並於呂姓、陳姓樁腳住處查扣現金5400元。

經檢察官訊問，認定候選人的呂姓、陳姓樁腳，涉嫌以每票1000元的對價買票，涉嫌違反公職人員選舉罷免法第 99 條第 1 項投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，惟尚無羈押之必要，爰分別諭知呂姓樁腳具保 10 萬元；陳姓樁腳具保 3 萬元，其餘涉案選民則均請回。

澎湖地檢署表示，該案為澎湖地區此次大選查獲的首宗現金賄選案件，僅係查賄計畫之開端，日後若有其他賄選情資，檢察官仍將秉持「無底限、無上限、無時限」的精神，全力整合檢、警、調、廉四大系統，貫徹「有聞必查、有據必辦」原則，將賄選不法結構澈底瓦解。

澎湖地檢署也呼籲澎湖鄉親，勇於出面檢舉賄選的不法行為，經統計近 5 年政府已發放高達 2.1 億元的檢舉賄選獎金，可見吹哨者絕不孤單，也請大家一起營造公平、 公正、公開的選舉環境。