晶片製造商德州儀器（Texas Instruments Inc）上季業績表現優於市場預期，但考量其大部分的終端市場需求將下滑，因此給出了意外疲弱的第四季營收獲利預測，受此打擊，周二盤後股價由升轉跌，目前下挫逾5%。

今年以來德儀股價已下跌約14%，反映出其同業股價的疲弱走勢，投資人已經在為晶片業由絢爛歸於平淡做準備。

在疫情高峰期，晶片產業因供應緊缺及需求高漲迎來了長達兩年的榮景，如今則面臨景氣反轉的挑戰，因為通膨打擊需求，導致個人電子產品製造商和零售商的庫存水位高漲，只能砍晶片訂單。

在財報電話會議上，德儀表示第三季取消訂單的情況增加。此前超微（Advanced Micro Devices,AMD）和美光（Micron Technology）已對需求惡化發出警告。

德儀執行長Rich Templeton表示，我們在第三季經歷了個人電子產品市場意料之中的疲軟，以及整個產業的疲態盡顯。

儘管德儀表示汽車領域是這個趨勢的例外，但Summit Insights Group分析師Kinngai Chan表示，許多汽車製造商仍繼續訂購所需兩倍的晶片，因此需求恐將在明年上半年回落至疫前水準。

受惠於汽車產業的強勁需求，德儀第三季營收年增13%，為52.4億美元，優於市場預估的51.4億美元。

經調整後每股盈餘為2.45美元，優於分析師預估的2.39美元。

德儀預估第四季營收介於44億～48億美元，每股盈餘介於1.83～2.11美元，不及市場預期的營收49.3億美元和每股盈餘2.21美元。

該公司表示，美國對中國祭出的出口限制應該不會對公司營收造成「有意義的」或「重大的」影響。德儀約25%營收來自中國市場。