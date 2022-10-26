在全球需求孱弱下，第3季營利大減60%的韓國半導體業者SK海力士，也順勢把明年原先計畫的投資金額大筆一揮，大減一半左右。至於今年的資本支出，大概在10到20兆韓元的上緣區域。

晶片需求不佳，除了各國大力升息打壓通膨，造成經濟成長有衰退疑慮外，美國封殺中國大陸而祭出的晶片限制令，更是讓各家半導體大廠對未來的營運不看好，包括美光、科林研發以及德州儀器等都已紛紛公開示警。

韓國這家蘋果供應商26日表示，6到9月的營業利益大幅下降至1.7兆韓元，約12億美元左右，低於市場預估值2.5兆，更是比去年同期4.2兆要失色不少。至於同期營收為11兆韓元，也比預估12.2兆要低一些。

SK海力士直言，因為記憶體晶片主要使用對象，像是個人電腦以及智慧手機的出貨量減少，半導體記憶體產業正面臨著前所未見的惡化現況，前景欠佳之下，SK海力士今年迄今股價下修約26%。26日韓股盤中，拜搶短買盤進駐之賜，SK海力士一度反彈約2%。

擁有全球半導體客戶最多家數的美國德州儀器，在SK海力士發布季報之前幾個小時，也宣布自己不如預期的最新財報。券商eBEST預估，在需求以及價格雙雙下滑之下，SK海力士明年搞不好會出現虧損。第3季期間，DRAM以及NAND售價大約跌了20%左右。

到今年第2季結束時，海力士的庫存幾乎多了1倍，金額從1年前6.2兆韓元大增至11.9兆。主因是SK海力士收購英特爾NAND部門，且去年12月已成為海力士的美國子公司。

彭博社認為，半導體大廠美光說的沒錯，第3季DRAM出貨量與平均售價可能繼續下跌。受到高價智慧手機推出激勵，NAND出貨或許季增率可成長，但應該達不到SK海力士自己10%以上成長要求。接下來，NAND也跟著要跌價，如同美光所言平均售價估減20%。

除美光外，日本記憶體製造大廠鎧俠最近也在執行減產計畫，以因應晶片下單數量減少的衝擊。日前，全球最大晶圓代工廠台積電表示，要調降2022年資本支出約10%。至於SK海力士的勁敵三星電子，才剛宣布最新季報是自2019年以來，首次出現獲利下降，同時暗示2023全年的需求應該看不見復甦。

全球半導體產業腹背受敵，除了大環境嚴峻外，美國對中國大陸祭出晶片禁令，更是為相關業者埋下一顆業績地雷。SK海力士雖然可以獲得1年豁免權，無錫DRAM廠以及大連NAND廠可暫時鬆一口氣，但不讓中國大陸拿到先進製程晶片的這道禁售令，也形同箝制住這家韓國第2大晶片業者未來業績表現。