今年8月台灣爆出許多台人被騙到柬埔寨打工，結果慘遇遭毆打、性侵，甚至被賣器官的驚人社會事件，轟動一時，其中一名網美當時勇敢站出，自曝遇到硬上9次等不人道的待遇，引發大眾熱烈討論，如今兩個月過去，有網友在論壇發文，分享最近發現該網美的近況令人傻眼，暗示對方疑似改了化名，下海拍謎片。

該名網美先前自曝6月時到菲律賓旅行，期間經台灣朋友介紹在柬埔寨有高薪工作，她前往後才發現是惡夢的開始，不僅護照被沒收，還在一周內被轉賣到4個地方，她因不配合遭到嚴重毒打，甚至慘遇性侵、強迫用口部服務對方，害她當場吐出食物，幸好後來被警方救出。

網友分享該名網美近況。（圖／翻攝自《Dcard》）

當時網美戴著口罩上節目分享經歷過的地獄般待遇，事後她繼續在IG分享近況，並在深夜曬出自己手拿著藥丸不停發抖的影片，坦言因此得到恐慌症，並強調在柬埔寨時絕對沒有成為詐騙集團的同黨，也沒因此拿到任何一塊錢，當時她本來以為賺了1、200萬就可以回台跟家人好好享受生活，沒想過因此跌入陷阱，並坦言自己沒有大家說的勇敢，每次接受訪問前都要先吃很多藥，調整好狀態才有勇氣面對。

近日，有網友在《Dcard》發文，分享網美的近況，作者沒多說，只暗示請大家上網搜尋「妍兒 首次拍片」，無奈說：「雖然在柬埔寨的遭遇跟這個事情是兩回事，但難免讓人對於當時的同情，覺得有種多餘的感覺，還是真的只是單純炒人氣？」透露網美疑似轉行去拍謎片，對此，其他網友回：「完全同情不起來」、「不太懂大家是什麼心態，因為他是援交妹所以他被強姦被騙活該？」、「人精神受到創傷的時候可能會做出一些特別的事情，雖然不知道她的情況，但希望大家還是不要口出惡言比較好……」。

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