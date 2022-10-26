遠雄集團創辦人趙藤雄等人因大巨蛋弊案遭檢方起訴，台北地方法院28日宣判，由於其限制出境處分將屆滿，法官裁定趙藤雄、前財政部長李述德、台灣建築中心前執行長許銘文、遠雄建設副總經理許自強等人延長限制出境、出海8月。可抗告。

台北地檢署偵辦的遠雄弊案共有5大部分，包括趙藤雄掏空遠雄人壽、建設案；前台北市財政局長李述德在大巨蛋案議約時圖利遠雄30億多元；前營建署城鄉發展分署長洪嘉宏利用眷改案向遠雄、昌益、冠德建設索賄3550萬。

2018年台北地檢署偵結後，依貪汙等罪起訴遠雄集團董事長趙藤雄父子3人及前北市財政局長李述德等人，當時羈押中的趙藤雄遭合併求刑24年，移審北院後經法院裁准5.5億元交保，創下司法史上單一案件被告交保金最高紀錄。

另外，趙藤雄被控在苗栗的家族墓園「天水園」，部分占用國有保安林地，一審苗栗地方法院判無罪，二審台中高分院改認定趙男觸犯森林法的非法占用罪，判刑1年，緩刑4年，向公庫支付2000萬元。趙提上訴，上周遭最高法院駁回確定。