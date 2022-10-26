疫情確診數每日仍有3萬多例，加上今年類流感門急診就診病例百分比有上升趨勢，新北市衛生局呼籲民眾應儘速完成疫苗接種，50歲以上民眾自11月1日起開放接種公費流感疫苗，新北市接種流感疫苗提供「合約院所」、「社區設站」、「新北市疫苗預約系統預約接種」管道接種，另今（26）日起開放第10期疫苗接種預約。

衛生局表示，第10期疫苗預約平台預約26日起至28日，每日上午9時至晚上8時開放系統預約，接種時間為31日至11月6日，接種對象及疫苗種類包括：6個月至4歲嬰幼兒BNT第1至3劑、6個月至11歲孩童莫德納、BNT 1至2劑、12歲以上青少年及成人BNT、Novavax 1至3劑、18歲以上成人雙價次世代疫苗第3至5劑（追加劑）、6個月至小學入學前幼兒、孕婦流感疫苗。

衛生局說，此次預約接種時間自11月1日起，將增加提供50歲以上成人公費流感疫苗預約接種，接種地點包括新北市合約院所、中和Global Mall、五股公民會館等處開設專診提供接種服務，預約請至新北市COVID-19疫苗接種預約https：／／vacbooking.ntpc.gov.tw，呼籲符合疫苗接種資格的市民預約。

衛生局提醒，民眾外出需落實防疫、外出戴口罩、個人防疫措施不能少、有症狀不要上班上課，目前確診持續上升，呼籲民眾盡快施打疫苗，保護自己及家人朋友。