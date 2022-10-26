雲朗觀光集團旗下雲品(2748)今（26）日宣布與總太(3056)正式簽約展開策略結盟，打造長駐型品牌接待中心結合高檔會館餐飲營運，首創接待中心內提供會館餐飲服務首例、為公司第9處委託經營案，預計明年首季正式投入營運，提供更多消費者及住戶獨特消費體驗。

總太董事長翁毓羚說明，總太適逢成立三十周年，打造「ASIA1總太水湳永續中心」為客戶服務中心，此案將是攜手雲品、針對水湳區域建案與物業所成立的長駐型聯合接待中心，占地1730坪，建坪約300坪，將成為集團致力於永續社區推動的平台。

翁毓羚表示，此案1樓為展覽及餐飲體驗空間，可提供獨立包廂聚會與開放式酒吧交誼空間，2樓為賞屋中心與家宴會所，提供總太屋主交屋前作為私人招待所與未來生活體驗場域，將引進米其林星級餐飲服務，提供給賞屋、購屋消費者嶄新且尊榮的餐飲文化享受。

雲品將為總太地產接待中心引進飯店式管理服務，除了結合一向重視的文化藝術與創新思想來擴大品牌結盟效益，同時以米其林三星廚藝團隊、TIBA國際管家認證團隊、WSET國際侍酒師團隊等國際級規格，讓五星級酒店的延伸服務與頂級享受提供給總太購屋消費者。

雲品總經理丁原偉表示，公司看好總太在台中北屯與水湳智慧城的未來發展性，並認同總太從「心生活美學聚落」的開發主軸，及今年總太30年的「永續城市、健康建築」精神。

丁原偉指出，雲品將擔任總太地產的餐飲服務與永續顧問，將飯店中永續循環、節能與減廢作法導入豪宅物業，更能為總太位於台中水湳中央公園特區的品牌接待中心，提供高品質的專屬餐飲服務，目標將成為高端豪宅市場尊榮體驗的天花板標準。