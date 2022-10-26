在現在社會，每個人都有一個想當老闆的夢，但是要賺大錢，除了自身能力外，還需要對的時機，才有機會成功，《旺好運》運勢專欄指出生肖鼠、生肖虎、生肖龍、生肖馬、生肖狗非常適合做老闆，他們有很好的領導能力，而且都能夠成功致富。

▍生肖鼠

屬鼠的人精明能幹、愛賺錢又有企圖心，很適合做生意，能夠認真穩定地發展事業，帶領大家一起邁向成功。

▍生肖虎

屬虎的人天生氣場強大，有很好的領導能力，而且他們的目光深遠，事業發展總是能順風順水、賺進財富。

▍生肖龍

屬龍的人氣場高貴，而且天賦異禀、才華出眾，能憑藉自己的努力出人頭地，成為財運亨通的大老闆。

▍生肖馬

屬馬的人勤奮努力，而且有源源不絕的精力和毅力，為人直爽又不拘小節，是一個受到身邊朋友與下屬敬重的好老闆。

▍生肖狗

屬狗的人忠誠大方、做事積極，很善於交際，因此都能夠和氣生財，總能跟合作夥伴建立良好關係，成為名利雙收的老闆。