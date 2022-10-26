撞擊畫面曝！三峽機車雙載緊貼軍卡 母女慘遭輾斃身亡

新北三峽區昨（25）早發生軍卡右轉輾死一對騎機車母女，檢方昨晚相驗確認母親死因為肋骨斷裂、女兒死因為頸椎斷裂；簡姓男子接獲妻女噩耗崩潰大哭，稱目前軍方已承諾會妥善處理「如果不處理，我就做鬼抓他！」而肇事的陳姓上兵因犯後態度良好，檢方考量他身處軍營並無逃亡可能，予以無保飭回。

新北地檢署檢察官昨（25）晚會同法醫進行相驗，確認母親致命傷為肋骨斷裂，女兒則為頸椎斷裂；檢方認定肇事的陳姓上兵犯後態度良好，積極與死者家屬協調理賠事宜，軍方也表示會協助處理，考量他有正當工作，且身處軍營並無逃亡可能，予以無保飭回，跟隨部隊長官返回營區。

死者陳女的丈夫昨也到殯儀館，難過地說目前軍方承諾會妥善處理，態度很好，直言「現在他們不處理也不行了，如果不處理，我就做鬼抓他！」而他在醫院認屍時一度痛哭失聲，當得知肇事的軍卡共乘坐2人時，當場痛斥「為何副駕駛座有人，卻沒有看到？」陳姓上兵面對媒體詢問頻頻表示「不知道發生什麼事」、「對不起」、「抱歉」。

警方初步調查，隸屬陸軍六軍團中壢補給分庫的軍卡，昨上午從中壢出發，前往三峽補給分庫載運物資，行經三峽介壽路二段6巷巷口右轉時，擦撞右側直行的機車，43歲陳姓女騎士和6歲女兒當場倒地並遭軍卡輾過，消防局獲報，將母女2人分送三峽恩主公醫院及土城長庚醫院急救，仍傷重不治。