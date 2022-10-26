外交部長吳釗燮。（楊孟立攝）

中共「二十大」日前落幕，國民黨立委江啟臣今天詢問，二十大後對外交打壓最糟糕狀況是什麼？吳釗燮對此坦承，有些邦交國的確有預警情資。

江啟臣指出，教廷10月22日直接發佈新聞宣布與中國續約《主教任命協議》，日本《讀賣新聞》對此解讀，雙方同意續約台灣應該要提高警覺。

吳釗燮回應說，我們的分析短期內不會有問題，教廷官方也不斷跟我們講協議是跟教務有關。他補充說，之前在哈薩克舉行的上合峰會，習近平在那邊，教宗也在那邊訪問，「我們也知道他們事前有討論是否要見面，但最終沒有。」

吳釗燮也坦承，我們評估邦交國首當其衝，受到了一些脅迫利誘，這些我們都有看到蛛絲馬跡，「有些邦交國的確有預警情資。」

此外，新冠疫情爆發以來，總統蔡英文再也未出訪過友邦，民眾黨立委邱臣遠、國民黨立委江啟臣都詢問蔡總統是否會出訪？吳釗燮說，據他了解今年沒有出訪規劃，但是明年出訪有機會，會來做規劃。

吳釗燮強調，總統作為外交工作最重要決策者，她的出訪象徵國家外交的延伸，對於高層出訪我們都會積極規劃。總統已經兩、三年沒出訪過，對外交來說必須要重新活化。