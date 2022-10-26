知名YouTuber白癡公主經營頻道12年多來，以無厘頭的搞笑風格深受大批網友的喜愛，私下的真實生活也令人相當好奇。而近日白癡公主便被自家員工出賣，在她家中裝設攝影機，偷拍在家中的一舉一動，沒想到竟意外拍到她只穿著內衣褲在家中走動的畫面，但網友一看到那3名偷拍正妹員工，卻忍不住歪樓。

白癡公主拍攝的影片活潑、搞笑，創造力十足，除了她本身幽默又風趣的性格，及豐富的肢體語言外，更不能缺少幕後操盤手企劃Kiwi、經紀人Peggy的努力。而她們最近也聯合起來騙老闆白癡公主，謊稱要去她家拍攝新影片，卻趁她不注意時偷偷在家中各角落裝設攝影機，打算偷拍白癡公主不在辦公室時的「真實居家畫面」，而Kiwi因熟知白癡公主的生活習慣，因此還在影片中打趣的說到「既期待又怕受傷害，很怕拍到一些可怕的畫面」。

之後，她們兩人還找來另一名員工「真真」，一同查看拍攝內容。沒想到卻發現白癡公主私下的生活意外簡單、質樸，不是煮飯、運動就是跟貓咪互動，但令她們震驚的是，白癡公主一早起來竟不顧客廳窗簾大開，只穿著內衣褲就走出房門，絲毫不擔心被外面的人看光光。

而影片一公開後，白癡公主大辣辣的舉動也立即掀起網友討論，紛紛表示「我想看付費無碼版」、「男生喜歡的封面，不要以為是痴痴就沒看頭！」、「非常可愛的一天」、「太可愛了，哈哈！貓跟癡癡都可愛」、「看完證實癡癡是貓奴無誤」、「癡癡真的是女神， 尤其是當奴才部分，認真的女人最好看這句話倒不是虛的」、「Mac（貓）就是痴痴的情人看起來好幸福」；而部分的網友討論的重點竟不是白癡公主，反而歪樓稱讚3名員工的顏值「比較想看peggy拍一集在家的一日生活~~敲碗中」、「哈哈好鬧 Peggy的手機殼好好看」、「Kiwi好正喔！而且這鬼神企劃太有趣了」、「中間的眼鏡妹好可愛」。