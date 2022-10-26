第57屆金鐘獎近期落幕，在綜藝節目主持人獎方面，黃子佼與Lulu（黃路梓茵）擊敗小S（徐熙娣）拿下該獎項。小S昨（25）日出席活動時坦言，沒得獎其實有點小失落，她原以為會被自己的女兒許老三冷嘲熱諷，但沒想到許老三表示，「沒什麼阿，至少妳穿得很漂亮」，讓小S直呼，「這孩子還是有點人性！」

第57屆金鐘獎節目類於日前頒獎，其中「綜藝節目主持人獎」由黃子佼與Lulu（黃路梓茵）拿下。據了解，節目類評審召集人楊少驊表示，該獎項討論非常激烈，休息2次才進行最後投票，並且在頒獎當日才知道結果。楊少驊進一步指出，黃子佼與Lulu（黃路梓茵）所主持的節目《婚禮歌手》，需要成為素人、歌手之間的橋樑，非常有挑戰性，最後他們以1票之差打敗小S的《熙娣想聊》。

小S談到金鐘獎表示，當天雖然有點小失落，但去慶功宴和大家相互激勵後，就好很多了。她也透露，原以為會被性格古怪的女兒許老三冷嘲熱諷沒得獎，沒想到許老三毫不在意地說：「沒什麼啊，至少妳穿得很漂亮」，讓她非常驚訝直呼：「這孩子還是有點人性」

小S雖然以1票之差飲恨，但身邊的人都紛紛給予她支持與鼓勵，姊夫具俊曄也特地安慰她，並親手做飯給家人吃，眼神也相當有愛，暖心之舉讓小S表示非常窩心。當被問到大S復出一事，小S笑喊，大S是一頭不動的牛，雖然她非常漂亮，但是毫無所動，「她（大S）認為自己每天和具俊曄上演韓劇就很幸福」。