明安(8938)今年第3季淡季不淡，營收維持高檔水準，法人看好獲利有機會刷新單季新高，第4季在主要客戶2023年新品開始量產帶動，營收表現可望優於第3季。

明安2022年高爾夫球頭在主要客戶推出具創新且革命性新產品，加上明揚與碳纖維產品持續成長，營運可望持續成長。法人預估，明安2022年營收年增率將超過2成，獲利可望大幅成長。

展望2023年，明安加入的新產能包括越南新廠預計於明年第三季投產，可望增加高爾夫球具六成產能，而子公司明揚新產能預計於明年第3季加入，年產能估增加1成。另外，高雄和發廠將在2022年第4季投產，也將為2023年增加全年度的產能。

明安2023年在高球主要客戶營運基期已高，預估高球頭業務將微幅衰退1%左右，但子公司明揚將維持成長腳步，法人預期，明安本業獲利將持續成長，不過，由於2022年業外匯兌利益墊高基期，2023年整體獲利將微幅減少。