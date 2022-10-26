隨著年紀增長，男性排尿開始不順暢，花費的時間越來越長，醫師表示，攝護腺肥大是每個男人都要面對的人生課題，超過50歲，有一半男人都會攝護腺肥大，導致尿不乾淨、頻尿等困擾，但仍可吃4種食物來保養攝護腺，包括茄紅素、南瓜籽、鮮蚵、青花菜，趁早保養，以延緩攝護腺肥大問題報到。

攝護腺位於膀胱出口，尿道由攝護腺中間通過，攝護腺肥大好發於尿道周邊，病人會因為尿路阻塞而意識到有排尿症狀，台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩在臉書表示，攝護腺肥大是每個男人都要面對的人生課題，一般而言，超過50歲，一半男性會攝護腺肥大，60歲則增為60%，年齡與發生率依此類推，因此80歲以上男性有超過80%者有此困擾。

戴定恩表示，攝護腺肥大會帶來6種困擾，包括尿不乾淨、尿斷斷續續、夜尿

頻尿、憋不住尿、小便無力。他建議，男性可趁年輕提早以4種食物保養攝護腺，預防攝護腺問題產生。

這4種食物為茄紅素、南瓜籽、鮮蚵、青花菜，營養素如下：

1. 茄紅素：能減少精子異常數目，有助減輕排尿障礙，降低攝護腺癌發生機率。民眾可以喝無添加的新鮮番茄汁，或是吃大番茄，都能補充茄紅素。

2. 南瓜籽：南瓜籽含有鋅和維生素E，可以抗發炎，改善攝護腺肥大症狀、強化泌尿系統、避免攝護腺增生。

3. 鮮蚵：鮮蚵中的鋅是維持生殖系統健康的重要營養素，可維護攝護腺健康。含鋅的食物另有牛肉等。

4. 青花菜：青花菜擁有微量元素硒 ，硒與前列腺素的新陳代謝，可以降低攝護腺癌的發生機率，保護細胞。含硒的食物另有大蒜、洋蔥、鮪魚等。