一般人對於銀行家的刻板印象，是只對「數字」和「金錢」有興趣的一群金頭腦；但實際上，銀行家中不乏隱藏版的作家和音樂家，有些雖然尚未出書，但對於古文涉略、博學強記卻也令人讚嘆。這些銀行家除了有「金」頭腦外，也善用音符和文字來傳遞對環境的覺察。本周星展銀行總經理林鑫川在記者會上獻唱自己做詞做曲「一起飛翔」；而花旗銀行資深副總裁曾慶瑞則在談及地緣政治風險，則不假思索地來一段「韓非子、亡徵」，回應記者的問題。

新加坡籍的林鑫川表示，自已很喜歡唱歌，特別是台語歌和國語歌，自立化國中、維多利亞高中到大學都是學校管樂團吹低音號、大號。二年多前派駐台灣，新冠疫情蔓延開來後，返星省親的機會減少，有感於疫情塑造出截然不同生活型態，除了讓許多人與家人分離，員工也因為異地備援或在家工作，無法在辦公室和同事面對面共事。某個晚上自己接到電話，有一位員工被通報出現疑似確診症狀，一顆心懸著員工的他，腦中開始浮現了音樂的聲音，在昔日樂團培養下，他哼唱著在2個小時內把歌詞和歌曲都寫下來了，之後由星展銀社企夥伴王俊傑（第33屆金曲獎最佳台語男歌手獎得主）完成編曲、錄音等。而這也是林鑫川創作的第一首歌曲「同在一起」。

除了「同在一起」外，林鑫川也因思念家人，在2020年的中秋節再創作「一起吃晚餐」，這首曲是以李白的「靜夜思」為開首；而今年為了紀念星展子行成立10周年，再用台語發音編寫了「勇敢向前走」；緊接著有感於星展和花旗即將合併，花旗銀的併購預計在明年第3季完成，希望合併後能一起展開翅膀，一起翱翔，因此再創作了第四首「一起飛翔」。

花旗銀行資深副總裁曾慶瑞則是在媒體問及俄烏及台海等地緣政治問題時，不假思索就背出了「韓非子、亡徵」中:「大心而無悔，國亂而自多，不料境內之資而易其鄰敵者，可亡也。國小而不處卑，力少而不畏強，無禮而侮大鄰，貪愎而拙交者，可亡也。」，意指，自大輕狂而不知悔改，國家混亂還自我誇讚，不顧忌自己的實力而輕視鄰近的對手，可能滅亡；國家弱小而不處在卑弱的位置，實力不夠而不忌憚強敵，無禮羞辱強大的鄰國，貪婪固執而不懂外交，可能滅亡。至於文中所謂大心者、國小者，是否有暗喻那個國家，曾慶瑞則笑說「你們知道的」。