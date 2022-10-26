愛迪達(Adidas)周二宣布，由於一連串反猶太言論，中止與嘻哈歌手和時尚設計師肯爺(Kanye West或稱Ye)的合作關係；此外，雙方合作的聯合品牌Yeezy運動鞋也將立即停止生產。

此舉讓肯爺資產縮水，並被逐出富比士的億萬富豪名單。愛迪達股價在周二也大跌3.2%。

愛迪達表示，不能容忍反猶太主義和其它形式的仇恨言論。

《福比士》雜誌說，由於交易終結，肯爺的資產淨值縮水到4億美元。該雜誌將他在愛迪達合夥公司中的股份，估值為15億美元。

愛迪達表示，終止合作關係和Yeezy品牌產品的生產，以及停止對肯爺及其公司支付所有款項，將對公司今年的淨利產生「短期負面影響」，最高可達2.5億歐元。

今年稍早，肯爺在Instagram上發文，指責愛迪達和美國服裝零售商Gap未能按照合約約定，為他的Yeezy時裝系列的產品建造商店。

他還指控愛迪達竊取了自己產品的設計。

在去年9月終止了與肯爺合作關係的Gap，在周二表示，正採取緊急措施，將Yeezy Gap的產品從店舖中下架，並已關閉YeezyGap.com。

據媒體報導，歐洲時尚精品巴黎世家(Balenciaga)也切斷了與肯爺的合作。

限量販售的Yeezy運動鞋售價高昂，約在200至700美元之間，據Tellsey諮詢的估計，愛迪達該品牌的年銷售約為15億美元，占其總營收的約7%。