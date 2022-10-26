前年藍心湄主持的「女人我最大」節目，找來造型師談論「益生菌」，但國家通訊傳播委員會NCC認為，節目幫特定產品的益生菌宣傳處罰20萬元，製播節目的聯利媒體公司提告請求撤銷處分，台北高等行政法院認為，節目已違反廣告化的禁止規定，駁回聯利的訴訟。可上訴。

聯利媒體經營之TVBS歡樂台，在2020年10月19日播出「女人我最大」節目，藍心湄主持人邀請造型師柳燕等為參與節目之女星改變造型，順勢推薦產品，節目中談及「益生菌」可以幫助睡眠，健康腸胃道，舒緩情緒。

造型師拿出益生菌分包裝分享給現場來賓，並說明產品上面有個「眠」字，還說明這種產品等特色，最後主持人藍心湄說明，節目中介紹的商品在哪裡買，下載「女人我最大」APP就知道了。

NCC認為，節目內容明顯宣傳特定商品之客觀事實，致節目未能明顯辨認，並與其所插播之廣告未區隔，已違反衛星廣播電視法規定，裁罰20萬元，並應立即改正，依衛廣法相關規定製播節目。聯利媒體提起行政訴訟。

北高行政法院認為，該節目雖未提及「益生菌」明確產品或公司名稱，但利用節目參與者之言論推薦該益生菌具有幫助睡眠、調節腸胃道功能，以及介紹該益生菌之菌種，保存方式等手法，藉節目傳遞資訊之形式，提高可信度，以刺激觀眾消費欲。

合議庭表示，節目參與者強調該益生菌之商品包裝載有「眠」字，客觀上一般視聽眾經由系爭節目促銷、宣傳而有意購買該益生菌商品時，由節目所提供之資訊，即可輕易取得系爭商品品牌名稱及購買方式，違反「節目未能明顯辨認，並與其所插播之廣告未區隔」的規定，裁罰20萬元的處分無違誤。