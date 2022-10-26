通貨膨脹嚴重，不少民眾大嘆吃不消。一名網友分享在星巴克工作10年，月薪竟高達6萬元，雖然與科技業的高薪族群不能比，但比起很多上班族、服務業好很多了。貼文引起網友討論，不少人坦言在星巴克工作壓力很大，但薪水確實不低，甚至年資足夠的話，有機會年薪破百萬。

一名網友日前在PTT上發文說，不太熟的朋友在星巴克工作近10年，陸續參加過幾次內部考核，如今薪資高達6萬多，雖然和高薪的科技業仍舊不能比，但至少比起最低薪資高了快要2倍，且餐飲服務業有6萬算是很強了，也讓他很好奇，難道星巴克只要待夠久，就能拿到6萬以上的月薪嗎？

貼文引起網友討論，「星巴克薪水本來就不低」、「若只看飲料業而非整體餐飲業，星巴克店長的收入的確是在前段班」、「星巴克月薪6萬算平均值而已，8到9萬是有點年資的」、「要問6萬在星巴克的PR（工讀生）吧，畢竟在總部高薪很正常」。

但也有內行網友直言，在咖啡廳工作都超血汗的，而且星巴克的業績壓力超大，不只是正職員工有業績的壓力，普通的打工仔也有。「有到6萬絕對血汗」、「連工讀都有業績壓力欸，而且大到我很多朋友受不了」。