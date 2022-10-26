民眾黨新竹市長候選人高虹安。（圖／高虹安辦公室提供）

【LIVE直播】資策會提告5聲明曝光 高虹安最新說明｜2022.10.26

民眾黨新竹市長候選人高虹安遭綠營指控論文侵權，資策會昨（25）日已向台北地方法院提起自訴，控告高違反「著作權法」，並發出聲明指她不當兼職。對此，高虹安今日召開記者會，針對隱匿進修、不當兼職等指控予以反擊，不僅秀出自己當年與資策會長官們匯報學業狀況的電子郵件，更列出資策會官方網站相關文章，證明自己是在長官知情並授意的情況下，赴美進修及以「科智企業業務處長」職稱出差，絕非不當兼職，反控資策會執行長卓政宏在國會說謊。

針對卓政宏於10月19日，接受民進黨立法委員賴瑞隆質詢時，指稱高虹安赴美國辛辛那提大學進修前3學期主管不知情，直到第4學期申請短期進修，主管才知道。高今於記者會上提出2012年和主管信件往來證明，其中明確匯報了她工作及學業狀況，強調卓在國會公然說謊，所說絕非事實。

高虹安質疑，資策會聲明指控她違法兼職所列出的時間列，顯然刻意忽略了2014年；她並沒有領科智企業的薪水，又如何能符合「兼職」的定義？當年她所有做的事、出席的活動，都是她身為一位底層員工，主管所交辦她做的事。

高虹安更秀出2015年資策會內電子郵件，內容清楚寫道「資策會內主管和衍生科智企業總經理，建議高虹安使用業務處長職稱，業經同意配合處理」。該封郵件回函人之一的邱宏昇，時任資策會中區處處長，為她當時的直屬主管，可見連她的直屬主管都知道她在做什麼事，還建議她去做這些事，又怎能稱她是違法兼職？

高虹安更指出，卓政宏10月19日在上台答詢當天，資策會明明就已去電科智企業詢問，高虹安有沒有領科智企業的薪水？科智企業明確表示「高虹安沒有領科智企業的薪水」，資策會明明已求證並得到答案，卻從10月19日至今，仍不斷以聲明的方式，影射過去曾認真工作付出的員工。

不僅如此，高虹安也秀出2015年10月16日在資策會的官方網站上的一篇新聞稿上，就以「科智企業業務處處長」稱呼她，又何來資策會不知情之說？高直言，這個網頁目前大家都還看得到，歡迎大家用該網址去搜尋，若下架的話，「至少我還備份了」。高說明，當時資策會與科智企業同時獲得新加坡國際大獎，所以她當時出差的任務，也同時代表了資策會去做演講及領獎。