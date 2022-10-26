彰化縣地檢署查獲傾倒車次近萬輛，傾倒現場並有看場人員圍事並收取看場保護費，棄土約30萬立方米、52.5萬公噸，彰化地檢署向法院申請扣押共76部曳引車及挖土機等重型機具。（彰化地檢署提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣地檢署查獲傾倒車次近萬輛，傾倒現場並有看場人員圍事並收取看場保護費，棄土約30萬立方米、52.5萬公噸，彰化地檢署向法院申請扣押共76部曳引車及挖土機等重型機具。（彰化地檢署提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣地檢署查獲傾倒車次近萬輛，傾倒現場並有看場人員圍事並收取看場保護費，棄土約30萬立方米、52.5萬公噸，彰化地檢署向法院申請扣押共76部曳引車及挖土機等重型機具。（彰化地檢署提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣地檢署查獲傾倒車次近萬輛，傾倒現場並有看場人員圍事並收取看場保護費，棄土約30萬立方米、52.5萬公噸，彰化地檢署向法院申請扣押共76部曳引車及挖土機等重型機具。（彰化地檢署提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣地檢署查獲傾倒車次近萬輛，傾倒現場並有看場人員圍事並收取看場保護費，棄土約30萬立方米、52.5萬公噸，彰化地檢署向法院申請扣押共76部曳引車及挖土機等重型機具。（彰化地檢署提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化淪為棄土天堂，芳苑、大城、二林、福興等魚塭一夕被填平，農地堆成土丘，彰化地檢署追查，從2021年9月至2022年8月，棄土透過「一條龍」方式，偽造文書、掩護等，傾倒上萬車次，相當6.5座大安森林，偵查終結起訴164人 追償不法犯罪所得2億餘元。

彰化地檢署襄閱吳宇軒指出 北部工程棄土無處可去，不法棄土產業一條龍應聲竄起，從開挖、清運業者、土石方資源處理場、非法清運車隊、土地仲介、回填業者及地主等棄土產業上下游串成一鏈，以不實清運計畫書、土方聯單等文書掩護棄土實際流向，將棄土從工地直送農地，傾倒在彰化地區農地、魚塭。

彰化地檢署檢察官姚玎霖指揮彰化縣警察局、芳苑分局、警政署保安警察第七總隊第三大隊第二中隊員警，並動員行政院環保署中區環境督察大隊、彰化縣環保局、財政部賦稅署、中區國稅局及國稅局彰化分局、北斗稽徵所、員林稽徵所等單位，向上層層溯源發動4次搜索，破獲一條龍不法棄土產業鏈。

這次起訴，被告昆宏等2家公司、被告淳家等4家土資場、非法清運車隊公司2家、土地仲介11人、回填業者15人、司機52人、地主70人等。

吳宇軒指出，濫倒犯罪模式由土方清運業者和土資場分別提出不實處理計畫書、土方聯單等棄土證明文件後，實際上棄土從未進土資場，清運車隊從工地直送傾倒本轄農地、魚塭等處。4家土資場在2021年度，不實申報140萬立方米，相當6.5座大安森林公園，查獲棄土非法回填55處，面積約35公頃。

經查獲傾倒車次也近萬輛，傾倒現場並有看場人員圍事並收取看場保護費，棄土約30萬立方米、52.5萬公噸。彰化地檢署向法院申請扣押共76部曳引車及挖土機等重型機具。不法所得以土方清運業者向建商申報的清運費用2立方米平均1000元計算，向法院聲請查扣追償犯罪所得2億3602萬餘元，其中業者已自動繳回價值合計4859萬餘元之現金及土地。

吳宇軒表示，開挖、清運公司以每立方米950元至1350元的價格，向建商承包建地開挖、清運棄土工程，一方面以每米20元至80元不等之價格向合法土資場購買不實收容證明，另一方面以每米600元至900元不等之價格，招攬清運車隊非法載運，以合法掩護非法，清運車隊再持不實土方來源證明文件及購土證明躲避稽查，並透過土地仲介向地主及回填業者接洽傾倒回填棄土，仲介可獲取每車次500元至800元價金，而回填業者則每車次可獲取1500元至4000元不等之價金。

其中還涉及「黑吃黑」。非法回填55處，現場並有人以協助看場名義，向回填業者收取每車次300元至1700元之保護費，如有不從便派人攔車威脅，從事妨害自由及恐嚇取財等不法犯行。全案經檢察官偵辦後，刨除棄土產業一條龍之不法模式，全數提起公訴。