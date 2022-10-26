新冠患者可能會出現長期心臟併發症。

和流感相比，感染新冠病毒為何更容易重症、引發包括新血管疾病在內的多重器官影響？澳洲科學家近期解剖多名新冠死者遺體，發現死者心臟組織上的DNA遭到破壞，顯示新冠病毒與流感病毒的作用方式非常不同，會直接攻擊心臟。

綜合英澳醫藥新聞網站「News Medical」、澳洲媒體《坎培拉時報》（The Canberra Times）報導，澳洲昆士蘭大學（The University of Queensland, UQ）研究人員9月在科學期刊《免疫學》（Immunology）發表最新研究成果，團隊以為何與2009年H1N1流感疫情相比，患者感染新冠病毒更容易重症，出現包括更長期嚴重的新血管疾病在內等多重器官影響的疑問為出發點進行研究。

團隊解剖7名未接種疫苗的巴西新冠死者、2名流感死者、以及6名一般死者的遺體，蒐集他們的心臟組織進行分析。

研究發現，新冠死者心臟組織的DNA受到損害，不過流感死者的心臟組織卻沒有受損情形。

帶領這項研究的昆士蘭大學癌症、免疫及代謝醫療研究所（Diamantina Institute for Cancer, Immunology and Metabolic Medicine）研究員庫拉辛格博士（Arutha Kulasinghe）表示，雖然COVID-19及流感都是非常嚴重的呼吸道病毒，不過2者對患者心臟組織的影響卻非常不同。

他說，團隊並未在新冠死者的心臟組織上檢測到病毒粒子，不過卻發現了與DNA受損及修復有關的組織變化。

他說DNA受損與修復的機制促進了基因不穩定性（genomic instability），這種情形通常和糖尿病、癌症、動脈粥狀硬化（atherosclerosis）及神經退化性疾病有關。

研究發現，感染新冠增加心臟疾病風險。

同樣參與這項研究的昆士蘭大學教授佛瑞塞（John Fraser）解釋，當檢視流感死者的心臟組織時，他們發現過度發炎反應，不過新冠死者的組織卻顯示新冠病毒「攻擊心臟DNA」，「可能是直接、而不只是發炎的連鎖反應」，「我們的研究明確顯示，新冠病毒不像流感。」

關於為何新冠死者的心臟組織出現DNA受損情形？這篇報告引述其他研究內容指出，流感病毒與新冠病毒誘發的心臟併發症之間的潛在差異，是誘發干擾素（Interferon，IFN）對心臟的作用，新冠病毒釋出了會抑制I型干擾素的蛋白。過去研究顯示，I型干擾素在患者出現新血管疾病中發揮了保護作用。

這項研究之所以重要，是因為蒐集心臟組織樣本是屬於侵入式操作，因此過去關於新冠病毒對心臟的影響研究，多僅限於血液生物標記及生理測量。這篇研究除了進一步了解新冠病毒如何影響心臟外，也有助於未來發展出修復心臟的療法。