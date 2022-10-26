團團MRI結果出爐。（台北市立動物園提供／游念育台北傳真）

台北立動物園大貓熊「團團」第2次MRI(磁振造影)檢查結果出爐，病灶區域明顯擴大，病程進展快速，腦部惡性腫瘤的機率大幅提高，然未能進行侵入性切片檢查，仍無法百分之百確認。

動物園指出，「團團」第2次MRI影像顯示腦部病變除既有的病灶外，區域明顯擴大，且出現腫塊效應；病程進展快速，推測腦部惡性腫瘤的機率大幅提高，然未能進行侵入性切片檢查，仍無法百分之百確認。

園方表示，考量「團團」近期的臨床表現與此次對麻醉反應、甦醒恢復時間延長等，決定不再對「團團」進行麻醉或侵入性檢查，將以維護動物福祉為優先，採舒緩照護方式照顧「團團」。

動物園指出，現在獸醫師每天給予「團團」藥物以舒緩症狀，並施打輸液補充水分；保育員除了從日常飼糧中添加蛋白質、維生素E、B群、補體素及膳食纖維等營養補給品、增加餵水的次數外，在處理大貓熊的食材時，也會特別幫「團團」多留一點牠愛吃的食物，鼓勵「團團」多吃一點，維持足夠的體力。

園方表示，為顧及「團團」的動物福利，動物園動物福利倫理委員會及醫療照養團隊同仁根據「團團」的現況進行生活品質評估（動物生活品質評估項目包含：行動能力、自理能力、進食與體態、感知行為、外觀及整體狀況等六項指標），結果顯示目前生活品質為尚可。